Chiara Ferragni prontissima per Sanremo, lo scatto con Amadeus e Gianni Morandi è (già) virale

Se Sanremo sembra ancora lontano, Chiara Ferragni ha deciso di ricordarci che è più vicino che mai. Che qualcosa stava bollendo in pentola lo aveva preannunciato già ieri sera, in una sua storia Instagram dove Chiara rivelava che oggi ci avrebbe raccontato della splendida (e misteriosa) serata vissuta. "Che serata, domani vi racconto", scriveva, infatti, Chiara sul suo profilo Instagram lasciando intendere di avere in serbo una bomba per i suoi followers. E bomba è stata. Proprio pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale, ha sfoggiato diversi scatti insieme a quelli che saranno i suoi colleghi co-conduttori di Sanremo 2023: Amadeus e Gianni Morandi.

"Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia - ha scritto Chiara per poi rivolgere bellissime parole nei confronti dei due colleghi -. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando".

Così, la Ferragni, ha fatto subito alzare l'hyper per il Festival della canzone italiana 2023 che siamo sicuri che quest'anno sarà seguitissimo, grazie alla presenza dell'influencer come co-conduttrice. E se la mamma di Leone e Vittoria sembra emozionatissima per il suo debutto sul palcoscenico e in diretta tv, i suoi fan sembrano essere più entusiasti di lei (non tutti però).

"Non vedo l'ora", ha commentato qualcuno sotto il post della Ferragni, "Sarà bellissimo", ha scritto, invece, qualcun altro e se tutti sembrano felicissimi di vedere la moglie di Fedez affiancare due grandi volti tv come Amadeus e Morandi su Rai1 c'è chi non è del tutto d'accordo con questa scelta: "Una ragione in più quest'anno per non guardare Sanremo" è, infatti il parere di un utente su Instagram e c'è perfino chi è arrivato a parlare di "Pietra tombale per Sanremo" riferendosi alla partecipazione della Ferragni.

Una cosa è certa, di lei, come di questo Sanremo 2023, se ne parlerà molto e l'importante è proprio questo.