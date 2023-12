Chiara Ferragni multata, Selvaggia Lucarelli: "Sei ricca, ma evidentemente la ricchezza non ti basta mai"

Esattamente un anno fa, il 15 dicembre 2022, Selvaggia Lucarelli raccontava di aver indagato in merito a uno dei prodotti natalizi più in voga in quel momento, il desideratissimo pandoro rosa firmato Chiara Ferragni realizzato in collaborazione con Balocco, per scoprire se quei fini benefici tanto decantati fossero reali o meno. "È solo marketing" affermava allora Lucarelli, spiegando poi come i ricavi dalle vendite dei pandori in questione non sarebbero andati in beneficenza all'ospedale Regina Margherita di Torino come raccontato dall'imprenditrice digitale o, perlomeno, non grazie a Ferragni. Secondo i suoi dati, la donazione benefica era solo in capo a Balocco, a differenza di Chiara che dall'azienda avrebbe ricevuto solo il compenso della collaborazione commerciale. Del caso si parlò anche nei giorni seguenti e oggi l'Antitrust ha comminato una multa di oltre un milione di euro alle società riconducibili a Chiara Ferragni e di 420 mila euro a Balocco per pratica commerciale scorretta. Un risultato che Selvaggia Lucarelli ha commentato sui suoi profili social ripercorrendo il caso sollevato da lei stessa.

"L'operazione Balocco spiega bene la differenza tra beneficenza e operazione commerciale mascherata da beneficenza, operazione particolarmente odiosa perché utilizzava una questione come i bambini malati e gli ospedali che li curano" scrive la blogger su Instagram: "La donazione all'ospedale per la cura dei bambini malati era stata fatta da parte di Balocco mesi prima (maggio) dell'operazione commerciale natalizia (novembre). Erano stati donati 50 000 euro (wow). Quindi, come avevo sottolineato più volte, era completamente slegata dalla vendita dei Pandori. Chi guadagnava dalla vendita erano l'azienda e Ferragni, al limite. I Pandori griffati Ferragni erano stati venduti a un prezzo più alto: “il prezzo del pandoro “griffato”, che è stato proposto in vendita al pubblico a un prezzo pari a circa due volte e mezzo il prezzo del Pandoro classico Balocco, ha contribuito a indurre in errore i consumatori rafforzando la loro percezione di poter contribuire alla donazione acquistando il “Pandoro Pink Christmas”. Le società di Chiara Ferragni avevano incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino".

"Insomma, sei ricca, ma evidentemente la ricchezza non ti basta mai" prosegue Lucarelli: "Devi arricchirti pure usando a sproposito la parola beneficenza destinata alla cura di bambini malati. Salvo poi presentarti alla conferenza stampa di Sanremo e strappare l’assegno a favore di telecamera per darti una smaltata all'immagine". Infine: "Ricordatevi: la beneficenza è una cosa seria. E come sapete per me questa battaglia è sacra e non risparmio niente e nessuno, da Ferragni all'ultima delle collette di parrocchia. Oggi, rispetto a ieri, mi sembra ne valga un po’ più la pena".