Chiara Ferragni a Mykonos per l'addio al nubilato della sorella: cosa è successo

In questo preciso momento Chiara Ferragni si trova a Mykonos, un'isola della Grecia, per festeggiare l'addio al nubilato della sorella Francesca insieme a Valentina (e altri ospiti) in un hotel di lusso che affaccia sul mare. La donna si sposerà il prossimo 9 settembre nel Castello di Rivalta con il fidanzato Riccardo Nicoletti, ma prima del lieto e atteso evento ha pensato bene di invitare sorelle e amiche per ricordare questo giorno come un qualcosa di magico ed emozionante, perché cosa c'è di meglio che viverlo in compagnia delle persone più care e in un resort da favola?

L'addio al nubilato

Partita da Wimbledon, dove stava tenendo fede a impegni lavorativi, Chiara Ferragni ha preso l'aereo e raggiunto la sorella in Grecia, luogo in cui quest'ultima ha inaugurato la festa con un bikini bianco molto sexy. Una volta insieme Francesca, Chiara e Valentina hanno cambiato il proprio outfit per celebrare al meglio il bachelorette: la protagonista dell'evento ha indossato un abito bianco a due pezzi che le metteva in risalto l'abbronzatura e aveva un vistoso spacco all'altezza della coscia sinistra; l'imprenditrice che tutti conosciamo si è vestita con una mise di colore oro con vertiginosi cut-out; mentre l'ultima sorella ha indossato un mini abito bluette che le sottolineava le curve. Insomma, vestiti eleganti per una notte scatenata fatta di karaoke e balli dal tramonto all'alba. Non solo, perché Valentina Ferragni ha duettato con la futura sposa mentre le amiche di quest'ultima intonavano le canzoni.

L'hotel di lusso

La festa si è tenuta al Myconian Avaton Resort, un paradiso situato sopra la spiaggia Elia a Mykonos e provvista di tutti i comfort: centro benessere, piscina privata e ristorante gourmet. Secondo Pipol Luxury, la sposa e i suoi ospiti alloggerebbero nelle villette appartate del resort e non nelle stanze interne alla struttura.