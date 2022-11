Chiara Ferragni svela gli addobbi natalizi (e anche il super albero), ma finisce su "Case Pacchiane"

In casa Ferragnez l'albero di Natale è già stato allestito e illuminato. Ma sono state già messe anche le decorazioni intorno alla porta d'ingresso e in altri punti dell'abitazione. Come ogni anno Chiara ha condiviso sui social, e con grande orgoglio, il video degli addobbi e in particolare dell'albero le cui luci cambiano giochi di illuminazione e colori passando dal verde e rosso, al multicolor e ancora oro e rosso. Un mix che non passa certo inosservato e che anzi è stato particolarmente apprezzato dai follower dell'influencer.

Anche una pagina Instagram che negli ultimi mesi ha iniziato a popolare i feed degli utenti del social non è rimasta indifferente a cotanto sfarzo: stiamo parlando di "Case Pacchiane". In pochi mesi di attività il profilo ha raggiunto 200mila follower e tutto grazie alla condivisione di case, arredi, oggetti tutti rigorosamente pacchiani. I colori oro, bianco, nero e i noti motivi di Gucci, Versace e Louis Vuitton sono utilizzati per tappeti, cucine e anche wc. Insomma un tripudio kitsch di cui anche l'albero di Chiara Ferragni ha iniziato a far parte: Case Pacchiane prima ha commentato il post scrivendo "buonasera", un chiaro modo per far capire a Ferragni che sì, anche lei è stata presa di mira, e poi visti i numerosi commenti in cui il profilo è stato taggato l'albero Ferragnez è apparso anche tra le storie di Case Pacchiane.

Se non vedi il video clicca qui