Chiara Ferragni apre il suo primo negozio a Roma: le foto del prima e dopo

Chiara Ferragni ha aperto il suo primo negozio a Roma. Per l'imprenditrice questi sono giorni particolarmente felici tra i preparativi per il matrimonio della sorella Francesca e questo importante traguardo imprenditoriale. Il piccolo store, composto da due stanze e tutto rosa, si trova in via del Babuino.

Nel negozio si trovano tutte le nuove collezioni di Chiara Ferragni, dalle borse alle magliette passando per le scarpe, ma ovviamente non potevano mancare gli sbrilluccicanti gioielli per cui è stata costruita una teca in vetro. In molti hanno commentato il reel in cui è stato presentato lo store: "Quando tornerò a Roma il primo luogo in cui andrò sarà questo store" e poi moltissimi cuori. Al momento non è presente alcun articolo per bambini, ma chissà forse presto sarà aggiunto...

Tutto è filato liscio con l'apertura romana, infatti Chiara già a giugno aveva anticipato questo giorno e anche se non aveva indicato la data precisa aveva assicurato che sarebbe stato a settembre. A questo punto manca solo una delle due novità: ovvero il primo profumo targato Chiara Ferragni, ma per quello dovremo aspettare la primavera 2024. Ancora non è noto quando Chiara andrà a far visita al suo gioiellino romano, ma probabilmente la prossima settimana sarà lì.