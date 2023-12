Chiara Ferragni, siamo stati fuori dal suo negozio: come vanno le vendite (e cosa dicono i clienti)

Clienti e follower di Chiara Ferragni come stanno vivendo tutta questa bufera mediatic a giudiziaria partita dallo "scandalo Balocco"? RomaToday ha provato ad intercettarne qualcuno fuori dal nuovo negozio della nota influencer, il primo a Roma, aperto solo lo sorso settembre. Nell'ora e mezzo in cui abbiamo raccolto le voci, non un gran movimento a dire la verità, malgrado per le strade della Capitale, soprattutto nel tridente dello shopping, sono in tanti a passeggio come le buste piene di regali di Natale appena acquistati.

Passando da via del Babuino non si può non notare come in tanti osservano la vetrina per pura curiosità, per poi far partire il commento: "Certo che botta pe lei, si è rovinata". Ma c'è anche chi va oltre e decide di comprare qualcosa ugualmente: "Per me non ha fatto una cosa così grave - dice una ragazza con in mano quattro sacchetti brandizzati -, a me lei piace e sono venuta apposta per comprare quello che cercavo". "Io ho preso un rossetto per mia moglie, so le piaceva - spiega un altro cliente -. Certo non mi ha fattto piacere vedere quello che è successo, ma c'è chi ha fatto di peggio dai".