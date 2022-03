Chiara Ferragni, notte in ospedale con Fedez: il video

"Per sempre sarà". Con queste tre parole Fedez ringrazia su Instagram Chiara Ferragni, che gli è vicina giorno e notte in questo momento difficile. Il rapper, che la scorsa settimana si è sottoposto a un delicato intervento per la rimozione del tumore al pancreas, ha iniziato la terapia e dovrà restare in ospedale ancora per diversi giorni. Ricoverato al San Raffaele di Milano, accanto a lui c'è sempre la moglie, che si divide tra casa e l'ospedale.

Ieri sera, dopo il pomeriggio trascorso al parco con i figli Leone e Vittoria, Chiara è tornata dal marito. I due hanno pubblicato un breve video, tra le loro ig stories, in cui sono abbracciati sul letto d'ospedale: Fedez mostra il port (ne ha uno sul polso e l'altro sotto la clavicola, per la terapia) e poi bacia la moglie, che in questi giorni lo sta sostenendo con tutto il suo amore. La cosa più dura per il rapper è la mancanza dei figli, con cui per il momento parla in videochiamata dalla sua stanza dell'ospedale, ma sono proprio loro - insieme a Chiara - a dargli la forza e il coraggio per affrontare questa sfida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fedez e il tumore al pancreas

L'intervento di rimozione del tumore è andato bene, come ha fatto sapere Fedez: "Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). Sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'". L'operazione è riuscita e ora il rapper ha iniziato la terapia. Il chirurgo che lo ha operato ha fatto sapere che le percentuali di guarigione sono alte: "Se il tumore viene scoperto agli inizi ed è localizzato (come nel caso di Fedez, ndr), la chirurgia radicale, ovvero l'eliminazione di tutta la massa neoplastica, può portare á guarigione alte percentuali di pazienti. Spesso l'intervento chirurgico è complesso: punta ad asportare completamente la malattia, preservando il più possibile la funzione dell'organo".