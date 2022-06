Ferragni "nuda": Chiara provoca ancora con il suo look | FOTO

Chiara Ferragni sta alle critiche come Fedez sta al Codacons. Tralasciando le battute è però vero che l'imprenditrice e influencer è molto spesso criticata per le sue scelte d'abbigliamento, per il mostrare il corpo (compresi natiche e capezzoli) e cosciente di ciò ha deciso, ormai da anni, di farsi scivolare addosso i giudizi e di ripetere il mantra "My body my choice" ovvero "Il mio corpo la mia scelta".

Ieri sera, in occasione della festa di Radio Deejay alla quale hanno partecipato anche Fedez, Tananai e Mara Sattei con la loro "La dolce vita", Chiara ha sfoggiato una maglietta a maniche lunghe e girocollo con stampato sopra il suo corpo nudo: era quindi visibile il suo seno (divertente infatti la foto in cui Fedez copre il décolleté alla moglie). Ferragni poi questa mattina ha condiviso un post con numerose foto di lei "nuda", ma tutte sono con i capezzoli oscurati per non farle bannare da Instagram. Ovviamente alcuni hanno contestato la sua scelta, ma molti altri hanno ormai compreso il suo stile e la apprezzano.