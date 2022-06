Chiara Ferragni si spoglia e si mostra completamente nuda nella vasca (e sui social)

"This is the mood". Ovvero: "Questo è il mood". Quattro parole bastano, quando a parlare è una foto. E, in questo caso, lo scatto pubblicato da Chiara Ferragni parla da solo. Una fotografia in cui l'influencer ed imprenditrice digitale si mostra completamente nuda nella vasca da bagno. Trecentomila like in appena quaranta minuti, compresi i commenti delle amiche più strette e di migliaia di fan.

"Questo è il mood" del giorno, insomma, all'indomani dell'annuncio della 35enne come co-conduttrice di Sanremo 2023 e Chiara si spoglia. Nella foto la 35enne è in piedi in una vasca da bagno, tiene in mano un calice di vino rosso e copre le zone intime solo con la schiuma. Capelli raccolti, in bella vista ci sono i tatuaggi che le disegnano il corpo ed i gioielli che indossa al collo e al polso. Ad apprezzare la foto la cantante Baby K che si dice "d'accordo" con il mood del giorno e l'amica storia Veronica Ferraro. "Hot mama" (ovvero "mamma sexy") è una delle battaglie di Ferragni, mamma di Leone e Vittoria (avuti dal marito Fedez, il rapper sposato nel 2018) che da sempre combatte contro il pregiudizio secondo cui non sarebbe opportuno che le mamme si mostrassero in atteggiamenti sensuali.