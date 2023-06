Leone e Vittoria visitano la loro nuova casa: le foto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non sta nella pelle, dopo mesi e mesi d'attesa finalmente la loro nuova casa sarà pronta. In quest'ultimo anno l'imprenditrice ha regalato ai suoi follower qualche piccola chicca riguardante l'abitazione di super lusso nella quale andranno a vivere.

La casa sarà pronta dopo l'estate e ieri, 6 giugno, l'influencer ha portato con sé anche i suoi bambini. Non è dato sapere se sia la prima volta che Leone e Vittoria vedono le loro future camere, ma sicuramente sono le prime foto pubblicate da Chiara che li mostrano felici mentre passeggiano tra le molte stanze dell'attico.

Nelle ultime foto che Ferragni, circa due mesi fa aveva condiviso, la casa appariva ancora come un cantiere, in queste invece si intravedono alcuni dettagli come ad esempio il parquet in una stanza disposto a spicchi alternati marrone chiaro e marrone scuro e in un'altra a spina di pesce, particolari lussuosi che si aggiunge a quelli che già erano stati mostrati come ad esempio la scala a chiocciola (l'appartamento quindi si svilupperà su due piani), un camino, una piscina e una palestra private e come non citare la bellissima vista godibile dalla grande terrazza.