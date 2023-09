La mamma di Chiara Ferragni pubblica il video della sorpresa ai nipoti: la gioia per Paloma è incontenibile

Dopo il post con cui Chiara Ferragni ha annunciato ai follower l'arrivo della nuova piccola grande amica in famiglia, anche Marina Di Guardo ha condiviso su Instagram le immagini della sorpresa che ha voluto fare ai suoi nipotini Leone e Vittoria. È stata la scrittrice, infatti, mamma dell'imprenditrice e nonna dei suoi bambini, a regalare un dolcissimo cucciolo di nome Paloma, accolto con immenso entusiasmo a due mesi dalla scomparsa dell'adorata Mati.

Nel suo contenuto social Di Guardo ha scelto delle foto indicative della giornata speciale che è stata per lei e la famiglia della figlia: l'immagine che la mostra in posa con la neoarrivata, con Chiara e i suoi bambini e poi, ancora, il video che documenta il momento esatto in cui entra in casa con il cucciolo e il suo grande fiocco rosa sono stati raggiunti da migliaia di like da parte dei fan, tra cui non sono mancati quelli che hanno criticato la scelta di aver preso un cane di razza piuttosto che rivolgersi a un canile. Ma il dibattito sull'opportunità di prediligere un Golden Retriver piuttosto che un altro, resta a margine del post: al centro, la reazione di Leo e Vitto che accolgono Paloma con una gioia incontenibile.

(Di seguito, il post Instagram di Marina Di Guardo con il video della sorpresa)