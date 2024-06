"Chiara Ferragni, la nuova fiamma è un giovane ortopedico toscano"

Ma come mai Chiara Ferragni sta organizzando tutte queste trasferte in Toscana? È la domanda che si sono posti i follower, dal momento che l'influencer non ha mai considerato Forte dei Marmi tra le sue destinazioni favorite - preferendo, tra le altre, le Cinque Terre e il Lago di Como - ed è un interrogativo a cui oggi rispondono alcune indiscrezioni che la vorrebbero vicina a un ragazzo del luogo.

Mentre insomma Fedez si consola con la nuova fiamma Garance Authie, una giovane modella francese, Chiara starebbe ritrovando il sorriso tra le braccia di un ortopedico toscano. A lanciare il pettegolezzo è il sito Mame, che viene ripreso da Dagospia, quest'ultimo solitamente attendibile su temi di gossip. "Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano" si legge. "I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi". E tra i due ci sarebbero sei anni di differenza: lei ha 37 anni, lui 31.

Altro al momento non sappiamo, dal momento che mai Ferragni ha inquadrato ragazzi "sospetti" durante la sua vacanza in riviera. Certo è che l'imprenditrice digitale è stata la parte lesa della separazione: tutto lascia infatti pensare che sia stato Fedez a lasciare la moglie dopo il matrimonio e non il contrario. La coppia non ha retto agli urti dell'ultima annata - le polemiche per Sanremo, il caso giudiziario del Pandoro Gate - ed ha deciso di porre fine al matrimonio che andava avanti dal 2018. A legarli è rimasta l'intenzione di mantenere il massimo della serenità attorno ai due figli Leone e Vittoria, di 6 e 3 anni.