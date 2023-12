"Chiara Ferragni è un orgoglio italiano", il (vecchio) video che sta spopolando sui social

Sui social, negli ultimi giorni, sta spopolando un video in cui la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, non fa che ripetere quanto "Chiara sia un orgoglio italiano" insieme a suo marito Fedez. Lo diceva durante un'ospitata in una trasmissione di Piero Chiambretti, La Repubblica delle donne, su Rete4. Era il 2019.

A riportare in auge questo video, che dopo il caos del pandoro-gate è diventato virale e oggetto di dibattito, è stata Selvaggia Lucarelli nelle sue stories instagram, ricordando a tutti quella volta in cui la mamma di Chiara Ferragni la definiva "un orgoglio, un esempio di valori per i giovani, una ragazza che ha fatto grandi cose nella vita, finendo perfino ad Harvard come case-study per il suo successo imprenditoriale".

"Chiara e Fedez propongono valori. Questi ragazzi presentano valori, Chiara è andata a Harvard a parlare del suo blog ed è diventata un case study - diceva Marina Di Guardo -. È apparsa su Forbes tra i 30 migliori al mondo di una categoria. Chiara e Fedez hanno fatto veramente grandi cose, hanno avuto un bambino che amano follemente. Questo bambino dà input incredibili a tante persone, comunica tantissimi valori: quello della famiglia, quello dell'affetto. Valori belli che qui in Italia molto spesso non ci ricordiamo".

Oggi, queste parole, che all'epoca fecero infuriare tutti, in primis Roberto D'Agostino, ospite in trasmissione, che rispose a tono a Marina di Guardo, vengono lette con tutt'altra prospettiva.

Dopo lo scandalo dei soldi intascati da Chiara Ferragni con le vendite del suo pandoro griffato che, invece, da quanto dichiarato da lei sarebbero finiti in beneficenza all'Ospedale Regina Margherita di Torino, l'influencer ha perso la stima e l'ammirazione di molti suoi fan e chi la considerava un esempio da seguire, oggi, la considera tutt'altro.

Chiara, infatti, ha perso negli ultimi giorni tantissimi followers e sono molti i commenti negativi sotto i suoi post che la definiscono una persona che pensa solo ai suoi interessi. E mentre continua il silenzio social dell'influencer e la shitstorm mediatica su di lei, sul web, grazie alla storia Instagram di Selvaggia Lucarelli, è ricomparso questo video che è diventato popolarissimo e commentatissimo da tutti.

Oggi, alla luce di quanto accaduto con lo scandalo del pandoro Balocco, Chiara è davvero un esempio positivo per i giovani come diceva sua mamma nel 2019?

Qui il video