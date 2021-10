Chiara Ferragni a bordo dell'Orient Express super lusso (ma senza assassino)

Dalle pagine di Agatha Christie al film di Kenneth Branagh. Chiara Ferragni è salita a bordo del vero Orient Express, ma senza alcun Hercule Poirot ad indagare su efferati e misteriosi omicidi. La regina delle influencer d'Italia ha viaggiato tra le carrozze del Venice Simplon - Orient-Express, con destinazione Parigi.

Quanto costa un viaggio?

Tra i treni più lussuosi al mondo, l'Orient-Express che parte da Venezia con arrivo all'ombra della Torre Eiffel include pernottamento, pranzo, cena, colazione e thé alla modica cifra di 2.500 euro a persona. Per una sola notte. Un hotel extralusso su rotaia quello che ha visto Chiara passeggera per poche ore, e non senza emozione: "Il sogno di una vita che si realizza", ha commentato Ferragni sui social, dopo aver mostrato più outfit ai propri follower a bordo del treno, dove è d'obbligo il dress code.

12 le tratte effettuate dall'Orient-Express, con la più economica dal valore di 800 euro a persona, da Parigi a Londra in pieno giorno. La più cara e lunga di tutte è quella Istanbul-Bucarest-Budapest-Venezia, che costa quasi 9000 euro totali, mentre nel mezzo ci sono Venezia-Vienna-Londra (3.500 euro) e Venezia–Budapest-Londra (4.000 euro). In attesa che Chiara Ferragni, ovviamente, organizzi anche una crociera sul Nilo.