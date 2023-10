Chiara Ferragni in ospedale accompagnata dal bodyguard: il video

Dopo giorni di silenzio erano stati i genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, ieri, 3 ottobre, a parlare per primi delle condizioni del figlio. Ora di nuovo è calato il silenzio: nessun membro della famiglia Lucia-Ferragni ha concesso nuovi commenti. Stando agli ultimi aggiornamenti, che risalgono al 3 ottobre, le condizioni di salute di Fedez sarebbero stabili, ma sotto costante controllo soprattutto dopo la seconda emorragia che ha colpito il rapper mentre era ricoverato in ospedale.

In un video pubblicato dall'Ansa vediamo Chiara Ferragni che oggi, 4 ottobre, torna all'ospedale Fatebenefratelli di Milano scortata da un bodyguard. Anche in questo caso l'imprenditrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione, si è solo voltata a guardare la giornalista continuando a camminare verso l'auto che la stava aspettando.

Sono giorni complicati e per questo motivo Valentina, la sorella minore delle Ferragni, ha deciso di annullare ogni suo impegno lavorativo, doveva trovarsi a Parigi in occasione della settimana della moda, per poter stare vicino a Chiara e soprattutto ai suoi nipoti: Vittoria e Leone. Solo da pochi giorni era entrata nelle loro vite Paloma, una cucciola di Golden Retriver, che come possiamo vedere dalle storie Instagram stanno gestendo Valentina e Francesca.

Come sta Fedez e cos'è successo

Federico Lucia si trova ricoverato al Fatebenefratelli da giovedì scorso: appresa la notizia Chiara Ferragni è prontamente tornata a Milano con un volo da Parigi, si trovava lì per la settimana della moda. Due ulcere hanno causato al rapper un'emorragia interna rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. "Mi hanno letteralmente salvato la vita", ha scritto il cantante 34enne su Instagram cercando di tranquillizzare i suoi follower in apprensione per il suo stato di salute già messo a dura prova dal tumore al pancreas. "La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento", ha poi spiegato il dottor Massimo Falconi che lo operò un anno e mezzo fa e che ha sentito telefonicamente il suo assistito, non occupandosene direttamente in questa fase.