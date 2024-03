Chiara Ferragni è un pagliaccio sull'Espresso, è polemica: "Irrispettosi"

"Ferragni spa, il lato oscuro di Chiara". È questo il titolo con cui L'Espresso mette in copertina l'imprenditrice digitale, in questi mesi al centro dello scandalo per via del caso Balocco, ovvero la multa da un milione di euro ricevuta dall'Antitrust. Ma c'è un dettaglio. Sulla copertina l'influencer è rappresentata nelle vesti di un pagliaccio. E questo ha scatenato numerose polemiche: "È giornalismo questo? Irrispettoso", scrivono utenti su X. Si legge sul settimanale: "Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L'influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa".

Al di là del servizio in sé, quello che gli utenti criticano è l'atteggiamento offensivo con cui il giornale si è approcciato all'influencer. "Per la festa della donna l’Espresso ha deciso di fare le cose in grande", scrive qualcuno. "Questa copertina è lontanissima dal giornalismo che si rispetti", aggiunge un altro utente. E ancora: "Anche questo lo trovo un errore di comunicazione. De L'Espresso, però. E non facciamo poi troppo gli stupiti se la gente empatizza con Chiara Ferragni #spiazzante".