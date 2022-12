Il mistero di Chiara Ferragni con la pancia fuori in pieno dicembre: "Non ti viene il mal di pancia?"

"Chi bella vuoi apparire un po' deve soffrie", sembra proprio che Chiara Ferragni l'abbia preso alla lettera questo detto. L'imprenditrice digitale, infatti, è uscita con la pancia scoperta in pieno dicembre per le gelide strade di Milano, dove si toccano massime di 6 gradi, e nessuno riesce a capire come sia possibile. Ma non solo, in tanti, infatti, si stanno chiedendo, perché auto-infliggersi una tale sofferenza solo per apparire belle?. Va bene mantenere il proprio stile ed essere fashion anche nei mesi invernali ma al punto da rischiare di prendersi un mal di pancia o un'influenza, forse è un po' troppo anche per un'influencer da 28 milioni di followers.

In tantissimi, infatti, hanno criticato la scelta di Chiara di voler soffrire fisicamente e rischiare di stare male pur di mostrarsi super sexy. Non è stata apprezzata la scelta della Ferragni di aver voluto indossare un micro crop-top che lasciava scoperta la pancia solo per apparire sempre alla moda e fashion anche nelle occasioni meno indicate come quella di godersi un freddo pomeriggio di dicembre all'aperto, alle giostre, insieme ai suoi bambini dove, non c'è per forza bisogno di essere sexy.

La moglie di Fedez, per questi scatti a pancia scoperta, è stata sommersa da commenti che hanno spaziato dall'ironico allo sconcertato.

"Come fa a non venirti un cagotto?" scrive qualcuno, "Svela il segreto: come fai a stare con la pancia fuori e non prenderti nulla?" ha commentato, invece, qualcun altro. E c'è anche chi, ha voluto specificare:" Ma l eleganza quale è ?? Non si vede nessuno a Milano con la pancia fuori con 5 gradi".