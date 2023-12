Chiara Ferragni: cosa dicono i paparazzi appostati sotto casa

Dove abita Chiara Ferragni non è un segreto, visto che fino a pochi giorni fa l'influencer raccontava passo passo la sua quotidianità sui social, comprese le stanze della sua nuova casa. Proprio il mese scorso l'influencer sfoggiava su Instagram l'appartamento milionario acquistato a Citylife, prestigioso quartiere di Milano, compresi elettrodomestici e sale cinema interne. Poi il silenzio, per via della multa ricevuta dall'imprenditrice. Così da giorni ormai i paparazzi sono appostati sotto al grattacielo in cui Chiara vive col marito Fedez e coi figli Leone e Vittoria, in cerca di qualche reazione che faccia notizia.

Eppure niente. Chiara non si vede. I paparazzi sono appostati sotto la nuova casa di Chiara Ferragni, a Milano, da giorni, spiega il Corriere della Sera. Sono pronti, in attesa di fotografare l’influencer. Ma niente, lei non esce. Un silenzio innaturale per una come lei, che ha reso l'esposizione della propria vita privata un vero e proprio mestiere. Questa mattina sono uscite alcune voci che la raccontano "distrutta" e dunque incapace di mettere piede fuori casa. Ma lei tiene il silenzio dal video di scuse pubblicato tre giorni fa.

L'unica "uscita", ovvero l'unico momento in cui ha fatto capolino sulla scena pubblica, è virtuale: pare che avrebbe lasciato un like sotto all'ultimo post della sorella Francesca, dopo che quest'ultima ha condiviso una foto del suo cane, ma al momento è sparito.