"Nella vita si vince e si perde". Chiara Ferragni torna sui social, il messaggio è per Fedez

Chiara Ferragni dopo giorni di silenzio social è tornata con un post dai toni pastello. Immagini del mare, tramonti e lei che cerca di trovare la pace. Il post è accompagnato da una riflessione che fa pensare subito a Fedez e anche a quanto scritto dal rapper mentre si trovava ricoverato in ospedale, "certe persone capisci che è meglio perderle".

Inoltre proprio mentre era sul lettino il rapper avrebbe avuto un'accesa lite con l'ex moglie, sembrerebbe legata al fatto che lei non si sia recata in ospedale. Questa ovviamente è un'indiscrezione che non può essere confermata, ma il testo condiviso da Ferragni lascerebbe intendere che comunque qualcosa è successo (se non tra di loro dentro di lei).

"'Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere'. Negli ultimi mesi - si legge nel post Instagram - ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino. Sussurata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere".