Valentina Ferragni racconta la notte insonne per il parto di Chiara

"Che notte emozionante. Oggi il mondo diventa più rosa e più bello", è il buongiorno di Valentina Ferragni, diventata zia da poche ore. La sorella minore di Chiara Ferragni condivide su Instagram le emozioni per l'arrivo di Vittoria, la seconda figlia dell'imprenditrice digitale e suo marito Fedez nata questa mattina.

"Buongiorno a tutti, mi sono un po' ripresa dalla nottata insonne - racconta mentre fa colazione in cucina con il compagno Luca Vezil - E' stata una nottata veramente pazzesca, emozionante e bellissima". Valentina, così come l'altra sorella Francesca e la mamma Marina Di Guardo, hanno assistito alla nascita della bambina a distanza, aggiornate da Fedez: "Un grazie speciale al mio amore (Luca, ndr), ancora più stanco di me - spiega ancora la Ferragni junior - Io a un certo punto mi sono addormentata e lui mi è venuto a svegliare per dirmi che era nata. Siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di conoscere la Vitto. Finalmente possiamo dire anche il nome, a volte ci stava per scappare. La Vitto è arrivata e siamo molto felici. Congratulazioni papà e mamma".

Tutta la famiglia, questa mattina, ha condiviso le prime foto della bambina in braccio alla mamma, in attesa di conoscerla. Fedez e Chiara Ferragni sono ancora in clinica a Milano, mentre Leone è insieme ai nonni ad aspettare che la sorellina arrivi a casa. Vittoria ha poche ore di vita e sui social è già una star.

