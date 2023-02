Chiara Ferragni, il suo "pensati libera" diventa un costume di Carnevale per piccole influencer

Se tutti stanno parlando della sua crisi con Fedez, provando a immaginare quale piega prenderà la sua vita privata e quale sarà il futuro dei Ferragnez se dovessero lasciarsi ecco che Chiara Ferragni dà il via a una nuova moda, quella del vestirsi da "se stessa" per Carnevale. Ebbene sì, l'abito del "Pensati Libera", indossato dall'imprenditrice digitale a Sanremo, è diventato ormai una vera e propria icona al punto da spingere le piccole influencer, o le aspiranti tali, a vestirsi, a Carnevale, proprio come la loro beniamina.

Perché sì, c'è chi, in questo Carnevale 2023, si è vestito da Chiara Ferragni. A farcelo sapere? È stata la stessa mamma di Leone e Vittoria che, orgogliosa di aver lanciato l'ennesima moda, ha deciso di ripostare il video di una bambina, di 3/4 anni circa, che è stata vestita da sua mamma come Chiara Ferragni a Sanremo con tanto di abito nero, stola bianca con la scritta "Pensati Libera" e perfino il cartoncino di Sanremo da cui poter leggere i lanci delle canzoni. Un abitino che ha fatto il giro dei social ed è già diventato una moda da copiare e riproporre per se stessi o le proprie figlie. E se Chiara sembra aver apprezzato particolarmente questo travestimento della piccola "Chiara Ferragni wannabe", i tantissimi fan dell'influencer hanno trovato "geniale" il costume di Carnevale di questa bambina.

"Date una medaglia alla mamma", scrive qualcuno su TikTok in risposta al video, "Mitici i genitori", "Originalissima", "Fantastica", è l'opinione di altri ma c'è anche chi non ha preso bene questo particolare costume di Carnevale attaccando la donna che ha deciso di vestire sua figlia da Chiara Ferragni: "Esponete i vostri figli solo per ottenere visualizzazioni".