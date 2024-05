Chiara Ferragni crolla e piange in video: il messaggio "per Fedez"

Chiara Ferragni si è letteralmente lanciata su TikTok. Dopo il video in cui chiedeva ai suoi follower di dare un titolo alla sua espressione - un evidente gioco in cui tirava in ballo Fedez e i video che lo hanno immortalato insieme a un'altra donna - ne ha pubblicato un altro.

Sfruttando il trend sulle note di "Le Parole Più Grandi" di Coez (in cui sono raccolti video e foto di coppiette innamorate), Chiara ha condiviso una clip in cui piange emozionata nel vedere l'amore altrui. "Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend", ha scritto come spiegazione. Ed è facile comprenderla. Questo non è un momento facile né per la sua vita privata né per quella professionale e le ultime avventure del suo ex marito non possono non averla toccata. Anche se il matrimonio tra lei e Fedez è finito non è detto che l'amore lo sia e per questo motivo nel video di Chiara, volendo, si potrebbe leggere un messaggio per il rapper. Perché se nonostante tutto il sentimento resiste, guardando gli altri felicemente innamorati è impossibile non provare tristezza nel rendersi conto di ciò che non c'è più.

Chiara Ferragni e Jacob Elordi

A farla sorridere, però, i commenti dei moltissimo follower che la supportano e in particolare uno che tira in ballo un noto volto dello spettacolo. "Chiara lo farai fra poco con Jacob Elordi", le scrive qualcuno e lei prontamente ha messo il mi piace.

Non è la prima volta che si legge un riferimento all'attore di Euphoria, ma cos'hanno in comune i due? Molti mesi fa, prima che il caso pandoro scoppiasse, Ferragni aveva rivelato di trovare molto bello e affascinante Jacob. L'occasione per svelare la sua preferenza gliel'aveva lanciata Fedez leggendo la notizia di Patrick Dempsey eletto come uomo più bello del mondo. "Non è tanto il mio tipo", aveva replicato Ferragni, "A me piace più Jacob Elordi, avrei eletto lui".