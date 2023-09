Chiara Ferragni in lacrime alla vigilia del matrimonio di sua sorella: preparativi in corso al castello

Francesca Ferragni sposerà oggi, in una dimora storica della Val Trebbia - in Emilia, vicino Piacenza - il compagno Riccardo Nicoletti, dal quale un anno fa ha avuto il figlio Edoardo. La location che ospiterà la cerimonia civile e il ricevimento è un vero e proprio castello, dove stamattina presto sono arrivati i futuri sposi, ma anche le sorelle di Francesca, Chiara e Valentina Ferragni.

Fervono i preparativi e l'imprenditrice digitale è emozionatissima. "Per niente emotiva la sera prima" ha scritto tra le storie Instagram, pubblicando una foto di lei in lacrime a letto in attesa del grande giorno, e in queste ore sono blindate tutte e tre in una delle eleganti camere del castello a prepararsi (tra una lacrima e l'altra).

Leone e Vittoria sono con papà Fedez, mentre lo sposo sembra quello più tranquillo. Il musicista, legato a Francesca Ferragni dal 2009, ha ringraziato sui social tutti quelli che gli stanno scrivendo per fargli gli auguri e manda un messaggio importante a tutti gli invitati: "Dovete venire qua sereni e rilassati. Dovete pensare solo a stare bene, non c'è nessuna patto massonico da sottoscrivere col sangue, niente. Venite qua e godetevela, fine".