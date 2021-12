Chiara Ferragni in lacrime durante la terapia di coppia: "Fedez mi fa sentire inutile"

Tanto si sa sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez, sempre connessi come sono con i milioni di follower che quotidianamente seguono la loro routine famigliare. La serie The Ferragnez, tuttavia, da oggi disponibile su Amazon Prime, promette di raccontare momenti ancora non conosciuti dalla sterminata platea di fan, adesso informati delle difficoltà relazionali affrontati dai due davanti a uno psicologo.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, il cantante aveva anticipato uno dei contenuti della serie tv che lo vede in terapia con la moglie. "Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo. In generale", aveva detto a qualche giorno dall’uscita del biopic. Già nella prima puntata, infatti, intitolata It's Christmas Time, eccolo con Chiara davanti al terapeuta.

Chiara e Fedez dal terapeuta

"La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui" afferma l’imprenditrice digitale parlando del marito che, dal canto suo, lamenta la continua presenza di amici e parenti di lei. Chiara, allora, si giustifica spiegando di sentire la necessità di avere altre persone accanto proprio per non affrontare in solitudine i momenti in cui il marito è giù di morale. "o quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri" ribatte Fede: "Io sono una persona che si apre difficilmente".

Secondo Chiara, Fedez è molto più "permaloso" e "negativo" di lei: "Per me l'idea di passare una giornata in casa con lui, che non parla e non so neanche perché o comunque è scaz**to, mi sembra stupido… Gli chiedo di parlarne" prosegue lei; "È difficile parlare con una persona che già dice che sono problemi inutili. Quindi sono permaloso, mi incaz** per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire: tu parleresti con una persona che reputa i tuoi problemi inutili?"

Commossa fino alle lacrime, Chiara confida allora quanto il suo comportamento la faccia sentire male: "Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita", sostiene. Pronta la replica rammaricata di Fedez: "Mi dispiace, quando sto male non c'è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male".