Chiara Ferragni, torna il "miracolo" della pizza che si rigenera (anche a Parigi)

"La pizza si rigenera anche a Parigi". È così che Chiara Ferragni sceglie di fare ironia su uno dei suoi vecchi tormentoni che l'hanno messa al centro di innumerevoli meme in passato, quello del "miracolo della pizza che si rigenera". Ebbene sì le pizze che mangia Chiara Ferragni sembrano non finire mai da quanto dimostrano tutte le foto che la ritraggono mentre è intenta nell'addentare un trancio di una pizza che, però, nel suo piatto è ancora intera. La moglie di Fedez e mamma dei piccoli Leone e Vittoria, ospite parigina della Settimana dell'Alta Moda, dove si è fatta notare per i suoi numerosi look osé, ha rilanciato proprio pochi minuti fa il suo iconico "miracolo della pizza" in una stories su Instagram dove annunciava la pubblicazione di un nuovo post con le foto "best of" delle sue giornate parigine.

Era il 2018 quando Chiara ha lanciato per la prima volta questo "mistero" della pizza infinita sul web. All'epoca, infatti, aveva pubblicato una foto mentre mangiava una pizza con sua sorella Valentina commentandola con un "Ferragni sisters love pizza". Dopo pochi minuti i numerosissimi fan dell'influencer non hanno potuto non notare il fatto che le pizze delle due sorelle fossero ancora intere ed è così che la Ferragni ha deciso di commentare la vicenda con un ironico "La nostra pizza non finisce mai" e da lì è partito tutto.

Da quel momento, Chiara, ogni volta che pubblica una foto in cui mangia una pizza ironizza sulla questione. Anche lo scorso anno, infatti, l'influencer aveva postato una foto mentre mangiava una pizza margherita sul Lago di Como in perfetto "Ferragni Style".