"Chiara Ferragni a pranzo con un uomo, lui è uscito dal retro"

Chiara Ferragni è stata vista pranzare, in compagnia, in un ristorante di zona Porta Genova, a Milano. A far insospettire il settimanale Gente - che pubblica gli scatti dell'imprenditrice con i capelli al vento in un'assolata giornata di maggio - è il fatto che poi sarebbe uscita da sola dal locale. Ad attenderla all'auto il suo bodyguard che poi si mette alla guida e la porta a casa. Ma con chi ha pranzato Ferragni? "Fonti ben informate" hanno rivelato che l'imprenditrice non era sa sola, ma "in compagnia di un uomo, la cui identità rimane un mistero". Forse il suo accompagnatore mentre lei avvertiva i collaboratori di aver finito "si dileguava dall'uscita secondaria", ipotizza il magazine.

E se sull'identità del presunto appuntamento di Chiara le informazioni sono pari a zero, lo stesso non si può dire per Fedez. Il rapper infatti è stato fotografato e ripreso, o ha permesso che ciò accadesse (ancora la questione non è chiara), insieme alla modella ventenne Garance Authié. I due si sono separati da poco ma non è da escludere che anche Chiara abbia provato a rifarsi già una vita, o quanto meno provare a uscire con un altro uomo. Ma c'è da dire che lei, se lo avesse fatto davvero, ha utilizzato un profilo molto più basso.

E se aleggia ancora il mistero sul perché i due si siano lasciati, inizia a insinuarsi la certezza che a volere la separazione sia stato Federico a giudicare dalle "numerose storie e dai flirt che il rapper di Rozzano ha avuto nelle ultime settimane". Una sorta di epilogo di quanto scrisse Chiara alcune settimane fa: "Non è stata una mia decisione".