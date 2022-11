Chiara Ferragni parla del pre-ciclo e rompe un tabù: "Non se ne parla abbastanza"

Chiara Ferragni ha deciso di rompere l'ennesimo tabù parlando di pre-ciclo su TikTok e rivelando che lei stessa, come molte altre donne, soffre di diversi sintomi in questi particolari giorni del mese. In un nuovo video sul social della gen z, la moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria, ha deciso di aprirsi con un intimo racconto di come affronta i giorni di pre-ciclo e quanto possano non solo farla sentire a disagio ma cambiarla sotto tutti i punti di vista.

"Sono un'altra persona in pre-ciclo - svela Chiara per poi aggiungere -. Ragazze non se ne parla abbastanza, io in pre-ciclo sono super triste mi sento molto ansiosa, tipo in questi giorni ero molto in ansia, piango per tutto, sono iper-emotiva. Quindi poi ti chiedi: "Ma perché sto così?" Poi ti arriva il ciclo e dici: "Aaah".

Con questo breve video, la Ferragni si mostra come una donna vulnerabile che è costretta ad affrontare gli stessi problemi di qualsiasi altra donna del mondo e, distesa sul letto e con addosso un pigiama, e non il solito outfit all'ultima moda, Chiara si sveste dal personaggio e diventa una ragazza come tutte le altre.

Questa onestà della Ferragni e il fatto di aver toccato un tema così sentito, ha fatto ottenere all'influencer ancora più consensi. Sono tantissime, infatti, le donne che si sono sfogate sotto il video in questione raccontando i loro problemi e aprendo un dibattito di cui, forse, avevano prorpio bisogno.