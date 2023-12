Chiara Ferragni, la prima uscita dopo il pandoro-gate (e le tre parole che ha detto)

Chiara Ferragni è uscita di casa per la prima volta dopo lo scandalo del pandoro Balocco. Si tratta del primo avvistamento dell'imprenditrice digitale fuori casa dopo che l'Antitrust l'ha multata, insieme all'azienda Balocco, per la pubblicità scorretta dei suoi pandori griffati lo scorso anno. Il silenzio di Chiara Ferragni è terminato e anche se l'influencer non ha postato nulla sui suoi social - a differenza di suo marito Fedez che è tornato con un post sul suo podcast Muschio Selvaggio - è stata intercettata dal Corriere della Sera a parco Sempione insieme a sua mamma Marina Di Guardo e ai suoi bimbi Leone e Vittoria.

Chiara è apparsa serena, nonostante la vicenda legata al pandoro Balocco sembra che l'abbia provata molto a livello psicologico, perlomeno secondo quanto detto da fonti vicine a lei. E L'influencer, vestita casual, con una felpa e un cappotto color cammello, è stata trovata al parco mentre passeggiava tranquillamente e guardava i suoi bimbi giocare spensierati.

E anche se non ha voluto rilasciare dichiarazioni davanti alle telecamere, alla domanda di come stesse, Chiara ha risposto con tre parole che lasciano trapelare un po' di malumore ma anche la voglia di superare questo momento difficile. "Va bene, dai", sono state le parole di Chiara e siamo sicuri che, dopo questa paparazzata, Chiara tornerà sui social per raccontare a tutti i suoi stati d'animo e per mostrare il dietro le quinte del suo Natale 2023.