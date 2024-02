Chiara Ferragni parla ai follower, il racconto commosso: "Giornate un po' toste". Il video

Chiara Ferragni ha deciso di parlare direttamente ai follower attraverso alcune storie Instagram. In un periodo caratterizzato da tutta la serie di vicende burrascose che stanno segnando la sua vita professionale e sentimentale, l'imprenditrice si è rivolta direttamente alle persone che la seguono sui social instaurando con loro un dialogo che le ha permesso di ammettere la difficoltà del momento e di ringraziare chi continua a sostenerla.

"È da un po che non mi faccio sentire molto presente, sono state delle giornate un po' toste... Volevo sapere come state", ha esordito l'imprenditrice prima di postare le sue risposte ai messaggi: "Vi leggo nei dm, vi ringrazio perché mi state vicino in qualsisai momento della mia vita". Poi una battuta rivolta a chi ha fatto riferimento all'astrologia e al suo segno zodiacale: "È l'anno del toro ma tutto è tranne che un bell'anno... Rimaniamo positivi", ha aggiunto.

Poi, senza nascondere la commozione per il supporto ricevuto, attraverso le emoji che esprimono grande emozione, Chiara ha scritto ancora "Grazie" a chi le ha assicurato ancora tutto l'affetto e la vicinanza: "Dopo il temporale arriva sempre l'arcobaleno", le parole di qualcuno; "Non sai quanto lo aspetto", la sua risposta. E ancora: "In momenti come questi sento il vostro affetto e supporto ancora più forte", ha proseguito l'imprenditrice che ha anche confermato che domenica prossima sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Di seguito la storia Instagram di Chiara Ferragni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

Per chi ha seguito gli ultimi mesi di Chiara Ferragni segnati dalle vicende giudiziarie che hanno compromesso la sua vita da imprenditrice e da quelle riguardanti la sua vita privata, l'intervista di domenica 3 marzo è molto attesa. Per la prima volta Ferragni tornerà in tv dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo 2023 e per la prima volta racconterà di sé in video nonostante il Codacons abbia richiesto il blocco dell'ospitata. Nessun dettaglio sugli argomenti trattati, ma è immaginabile che si discuterà anche della separazione da Fedez su cui tanto si è detto e si continua a dire da quando la notizia della loro rottura si è diffusa senza essere seguita da smentite.