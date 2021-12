"La Rai vuole Chiara Ferragni": l’indiscrezione sulla trattativa

La città c’è ed è Torino. Ora, individuato il capoluogo piemontese quale città ospitante il contest canoro, il totonomi che gravita attorno all’Eurovision 2022 riguarda i possibili conduttori chiamati a guidare l’evento che si terrà a maggio e che verrà trasmesso in diretta da Rai1.

Fino ad ora sono circolati i nomi di Mika e Alessandro Cattelan a cui si è aggiunto anche quello di Chiara Ferragni, ma i rumors a riguardo non hanno ancora trovato alcuna conferma. Dietro le quinte, intanto, i preparativi per l’organizzazione del festival musicale internazionale proseguono e, stando alle ultime indiscrezioni, la Rai starebbe premendo proprio per avere anche l’imprenditrice digitale da 25,5 milioni di follower.

"La Rai vuole Chiara Ferragni all’Eurovision"

È il settimanale Oggi, nella rubrica Pillole di gossip, a riportare la notizia secondo cui i nomi dei papabili conduttori dell’Eurovison sono top secret. Ancora una volta si fanno i nomi di Mika e di Alessandro Cattelan che continuano ad avere buone chance di essere scelti. Inoltre, la Rai starebbe facendo di tutto per avere anche l’influencer italiana più nota al mondo: “Pare che lei, pur spaventata, sarebbe tentata” si legge sul magazine.

Dirà di sì o rifiuterà l’allettante proposta che la collocherebbe su uno dei palchi più importanti della scena internazionale? Chiara Ferragni, regina dei social, non è mai stata una presenza televisiva: una delle rare volte che è stata vista sul piccolo schermo è stato nell’intervista rilasciata a Simona Ventura a margine del documentario sulla sua vita, ma il contesto dell’Eurovision è tutta un’altra situazione che per lei sarebbe un’esperienza decisamente nuova.