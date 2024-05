"Che liberazione", la clamorosa risposta di Chiara Ferragni alle foto di Fedez con un'altra

Da ieri non si parla d'altro che del flirt - presunto o reale - di Fedez con Garance Authié. Il rapper non ha fatto nulla per nascondere la dolce compagnia della modella francese - classe 2004 - con lui questo weekend sullo yacht ancorato a Montecarlo per seguire il Gran Premio e mano nella mano vicino ai paddock. I due sono stati beccati anche mentre si scambiavano un appassionato bacio in discoteca, e pare che la relazione vada avanti da marzo, nata praticamente a poche settimane dalla separazione dei Ferragnez.

Mentre l'ex marito si godeva la bella vita nel Principato di Monaco e sbatteva in faccia al gossip la sua nuova fiamma, Chiara Ferragni era a Madrid con i figli, dove ha trascorso molto tempo insieme ai suoi amici Alice Campello e Morata. Appena rientrata a Milano l'imprenditrice ditigale ha pubblicato un post con le foto del weekend spagnolo: "Fine settimana a Madrid=sempre un'ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco! Grazie a tutti i miei fan spagnoli che ho trovato in questi giorni, mi avete dato tanto amore e grazie Madrid per i bellissimi ricordi".

Tra i commenti in tanti le fanno notare la bassezza dell'ex marito. "Hai scansato un fosso", "ti sei fatta sostituire da una 2004", "si mangerà le mani", e ancora: "Visto la rapidità con cui ha dimenticato un matrimonio, con una ragazzina di 20 anni, non ti sei persa un bel niente". Una follower la incoraggia calorosamente: "Guarda, visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti #googriddance (che liberazione). Ma a tutti i livelli davvero". Chiara Ferragni non solo ha messo un like a questo commento - confermando di condividere parola per parola il pensiero sull'ex - ma ha anche risposto con un cuoricino. Una reazione elegante al pacchiano exploit post-matrimoniale di Fedez.