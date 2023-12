Chiara Ferragni alla recita di Leone dopo la maxi multa: le immagini

Non è un momento facile per Chiara Ferragni, che dopo la maxi multa dell'Antitrust - oltre 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta legata alla vendita del pandoro brandizzato per beneficenza - deve gestire non solo la vicenda legale e le pratiche del ricorso che intende fare, ma anche un danno di immagine non indifferente. L'imprenditrice digitale ha fatto sapere che impugnerà la decisione presa nei suoi confronti e ha affidato a Instagram la replica a quanto accaduto. Dopo quelle storie, però, è calato il silenzio sul suo profilo.

Nessun fit check, niente tour della nuova casa, trucchi del suo brand da promuovere, brunch o momenti di vita familiare da condividere. Chiara Ferragni ha messo momentaneamente in pausa la sua attività social, evidentemente scossa per quanto accaduto. È tornata a farsi vedere sul profilo di Fedez, questa mattina, alla recita di Natale del figlio Leone.

I due, insieme alla figlia più piccola, Vittoria, erano nel teatro della scuola del bambino, a Milano. Nella storia pubblicata da Fedez, Chiara Ferragni si vede per pochi secondi: berretto nero e viso disteso, attenta a guardare il figlio sul palco, appare serena. Ma, si sa, i figli riescono a far passare ogni preoccupazione...