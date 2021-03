Chiara Ferragni dona vestiti 'vecchi' e culle alle mamme bisognose: "Abbiamo tantissimo di tutto"

Il potere della condivisione è il suo mantra. Così, un anno dopo la raccolta fondi record messa in piedi con Fedez per realizzare un nuovo reparto di terapia intensiva a Milano in piena emergenza Covid, Chiara Ferragni utilizza i social per un'altra opera benefica.

L'imprenditrice digitale, che da pochi giorni è diventata mamma per la seconda volta, vuole donare i vecchi vestitini di Leone, culle e altri accessori arrivati per la nascita di Vittoria alle mamme che ne hanno bisogno. "Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto, sia cose vecchie di leo che cose di Vittoria, ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono così tante, vorremmo donare tanti vestiti, passeggini, lettini, a un'associazione a Milano per mamme bisognose. Sapere suggerirmi qualcosa?" chiede tra le storie Instagram. Una donazione che punta a coinvolgere anche altre famiglie che come la sua vivono in una condizione agiata: "Appena trovo un'associazione su Milano naturalmente lo comunico anche qui - scrive ancora Chiara Ferragni - In modo che chi come me ha da donare saprà dove farlo. Chi ha bisogno in prima persona potrà rivolgersi all'associazione".

Una bellissima iniziativa solidale che sarà certamente un successo, come tutti i progetti in cui la Ferragni si spende in prima persona. E quando è per una buona causa il successo è di tutti. L'ultimo l'uovo di Pasqua con il suo brand, che sta impazzando, il cui ricavato andrà in beneficenza a un progetto per il sostegno di famiglie con persone autistiche o altre disabilità.

Il post di Chiara Ferragni