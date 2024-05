"Cosa ci chiedeva di fare Chiara Ferragni". Parla una ex dipendente

Dal libro "Il vaso di Pandoro" di Selvaggia Lucarelli stanno molti retroscena a proposito della protagonista Chiara Ferragni, alcuni prevedibili e altri meno. Di prevedibile c'è il fatto che nell'ufficio dell'influencer arrivassero tantissimi regali da parte dei brand di moda e non solo, che speravano così di apparire tra le Instagram Stories dell'imprenditrice. Di meno prevedibile c'è invece il fatto che lei non presenziasse mai in ufficio: pare che si presentasse poche volte e soprattutto che, quando si affacciava tra quelle stanze, parlasse solo col suo manager Fabio Maria D'Amato e non col resto dei dipendenti.

Ma che cosa se ne faceva Ferragni di tutti qui regali? A raccontarlo è proprio una ex dipendente. Ne arrivavano "tantissimi al giorno, dal beauty ai vestiti agli accessori". Poi, a quel punto, mentre Chiara era a casa, "dall’ufficio le venivano mandate le foto, lei diceva quello che le piaceva o non le piaceva". Una volta fatta questa selezione, una parte dei regali veniva recapitata a casa sua, mentre l'altra veniva posizionata in magazzino e divisa tra le ragazze che lavoravano nel suo staff. "Finivano in una grande riffa, un’estrazione a sorte fra i dipendenti a Natale" racconta la ragazza intervistata da Lucarelli. "Due volte l’anno c’era lo svuotone dall’ufficio, ovvero i dipendenti potevano entrare nella stanza con la roba accumulata che lei non voleva e potevano scegliere quello che preferivano". Una occasione speciale per le dipendenti, visto che praticamente tutti i brand avevano interesse a sponsorizzarsi "tranne Hermes e Chanel perché loro regali non li fanno".