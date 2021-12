Chiara Ferragni, le foto del regalo di Fedez: un maxi anello di diamanti

Vita professionale e vita privata che vanno di pari passo e procedono a gonfie vele. E' stato un anno di grandi successi, l'ultimo appena concluso, per i Ferragnez. E tanta gioia va festeggiata a dovere. Motivo per cui la coppia celebra il Natale 2021 con un regalo speciale: un enorme anello di diamanti che Fedez ha voluto regalre a Chiara Ferragni. E che lei, come da tradizione, ha presto mostrato via social ai suoi (oltre) 25 milioni di follower.

Sebbene il Natale della coppia più amata dello spettacolo sia partita un po' in sordina (con il ritorno della famiglia dalle ferie in montagna a causa di febbre e tosse per la piccola Vittoria), Fedez e Chiara non rinunciano certo a festeggiare queste giornate così speciali nel loro appartamento milanese di CityLife. Ieri la consegna dei regali per i bimbi, poi è toccato ai genitori. E' Chiara a mostrare il dono ricevuto dal marito quest'anno: un meraviglioso anello di diamanti. "Grazie al mio amore per questo anello di diamanti e grazie alla mie sorelle per un altro anello di oro e diamanti". Il bis, insomma. Ignoto invece il presente della influencer al marito.

I regali di Leone. E come sta la piccola Vittoria

A scartare via social i regali anche il piccolo Leone, destinatario di giocattoli dedicati ai suoi super eroi preferiti. Sembra invece stare meglio la piccola Vittoria, le cui condizioni di salute hanno spinto la famiglia a tornare in anticipo dalle vacanze: com'è noto infatti nei mesi scorsi la piccola è finita in ospedale per virus sinciziale e l'esperienza ha spaventato i Ferragnez al punto da decidere di fare rientro a Milano per stare più vicino agli ospedali. I problemi di salute vissuti oggi da Vittoria non sarebbero però gravi. E' tutta, comprensibile, precauzione.

Il catering super lusso di Palazzo Parigi

A coccolare i Ferragnez per il pranzo di Natale ci pensa però uno dei ristoranti più lussuosi del capoluogo meneghino, ovvero Palazzo Parigi. Il pranzo di Natale del 25 è stato infatti recapitato dalla struttura a 5 stelle lusso, frequentatissima dalle star italiane e internazionali. In tavola: cotolette alla milanese, patate e verdure, purè. E buon appetito alla amatissima famiglia.