“Per infilarti nel letto con Fedez ci vuole stomaco”: Chiara Ferragni sbrocca, la replica è epocale

Vetrina della sua vita da imprenditrice, influencer, mamma e moglie, ma anche un luogo, seppur virtuale, in cui confrontarsi con gli oltre 22 milioni di follower: questo è da sempre il mondo dei social per Chiara Ferragni che comunque trova sempre il modo di leggere i commenti dei fan e, nel bene e nel male, di replicare a tono quando il caso lo richieda. Caso che, come già accaduto spesso, si è ripresentato anche stavolta, quando un utente ha azzardato un’osservazione decisamente poco gentile e fuori luogo a corredo di una foto che la mostra insieme al marito Fedez.

"Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco", ha scritto qualcuno sotto lo scatto della coppia, notazione a cui Chiara ha replicato a tono con una risposta tanto garbata quanto incisiva: "Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l'amore". Migliaia i like di apprezzamento alla reazione di Ferragni, epica per il modo in cui è riuscita a zittire l’hater trascendendo la volgarità del commento.

Chiara Ferragni ha ritoccato le labbra? Lei replica al sospetto

Chiara Ferragni ha anche replicato a chi provocatoriamente le ha chiesto a chi si rivolga per ritoccare le labbra, particolarmente carnose per effetto del make up. "Wow, dove te le pompi le labbra?", le ha chiesto un’utente. Anche qui, pronta la replica schietta e diretta: "Wow che bello un commento del genere, detto da una persona che evidentemente non sa nulla di ritocchi estetici e non riesce a capire che: 1 – mai mi sono fatta filler alle labbra; 2 – se anche lo avessi fatto, un commento del genere sarebbe come minimo maleducato e inopportuno".