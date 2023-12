Ferragni, l'affondo di Fratelli d'Italia: "Revocare l'Ambrogino, ha tradito la morale collettiva"

Dilaga a macchia d'olio la vicenda che ha travolto Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice digitale - multata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole in merito a un pandoro brandizzato e venduto come solidale - e suo marito, sono finiti sotto la lente d'ingrandimento insieme a tutte le loro ultime attività benefiche.

A proposito di beneficenza, nelle ultime ore è arrivata la proposta di revocare l'Ambrogino d'Oro alla coppia, che ha ricevuto la prestigiosa onoreficenza nel 2020 per l'impegno sociale dimostrato in pandemia, raccogliendo 4 milioni di euro con cui venne costruito un nuvo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Lo propone Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Milano, sentito da MiaNews. "Proporrò una mozione o un ordine del giorno per chiedere un ripensamento a tutto il consiglio comunale sull’Ambrogino d'Oro assegnato a Chiara Ferragni e Fedez nel 2020. Chiederò un voto collettivo su questo", annuncia Truppo. "I due sono stati premiati - aggiunge - per un'attività specifica di beneficenza. Poi ora abbiamo visto che, in realtà, hanno disvelato modalità, su queste attività di beneficenza, che lasciano pochi dubbi".

Secondo Truppo, l'ammissione di colpa di Chiara Ferragni via video è "una conferma del fatto che non si debba neanche più indagare sul tema. È un'auto-accusa. Non si può che prendere atto che lei stessa ritiene di avere agito in maniera non opportuna". Il capogruppo di Fdi attacca: "Lei ha tradito la morale collettiva e, tra l'altro, non è un'ammissione spontanea, ma arriva solo dopo che è stata scoperta con le mani nella marmellata".

Chi ha aderito all'iniziativa

All'iniziativa di Truppo avrebbero già aderito almeno altri due consiglieri di Fratelli d'Italia - fa sapere MilanoToday - Michele Mardegan e Francesco Rocca. Ma non tutti, nel centrodestra, sono d'accordo. Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, propose l'Ambrogino ai 'Ferragnez' per la raccolta fondi che permise, durante la pandemia covid, di ampliare la terapia intensiva del San Raffaele. Ora, pur concordando che "quello che sta emergendo in questi giorni è moralmente grave", è convinto che "questi fatti non debbano inficiare sulla valutazione di allora".

E, riferendosi alla raccolta per la terapia intensiva, De Chirico ricorda che "quel gesto fu davvero molto utile per salvare centinaia di vite umane. I reparti aperti durante i tempi del Covid sono stati la risposta di cittadini e istituzioni alla tragica emergenza che abbiamo vissuto". Ma non manca di dare un consiglio a Fedez: "Non alimenti la polemica" sulla conta di chi "ha salvato più vite".