Chiara Ferragni fa ricorso per annullare la multa dell'Antitrust: "Sproporzionata. All'ospedale visibilità gratuita"

Detto Fatto. Chiara Ferragni aveva anticipato la volontà di impugnare la sentenza dell'Antitrust, che lo scorso dicembre ha multato le sue due società per pubblicità ingannevole riguardo il pandoro Pink Christmas, operazione commerciale fatta con Balocco in cui venne tirata in ballo la beneficenza. 1 milione di euro in totale. "Decisione ingiusta" commentò subito l'imprenditrice digitale, che ora passa al contrattacco.

I suoi legali hanno depositato un ricorso presso il Tar del Lazio - come ha fatto anche Balocco - per far annullare la sanzione. A farlo sapere è Il Messaggero, che riporta alcuni passaggi del testo, in cui si legge che la misura è "del tutto sproporzionata rispetto alla gravità e alla durata della condotta. In nessun caso è stato rappresentato che l'acquirente avrebbe partecipato alla donazione con il suo acquisto e che la differenza di prezzo tra l'edizione limitata del pandoro 'Pink Christmas' e il pandoro tradizionale Balocco sarebbe stata destinata a tale iniziativa benefica". Nel ricorso viene specificato anche che sul contratto firmato con Balocco era scritto nero su bianco che a fare la donazione sarebbe stata la nota azienda dolciaria: "Il suo importo è stato anche consistente, 50.000 euro a fronte di ricavi che si stimano pari ad euro 234.000, ossia il 25% del ricavato".

All'interno del testo di 13 pagine, scritto dagli avvocati di Chiara Ferragni, si fa riferimento anche all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, destinatario della donazione, che avrebbe goduto di "una visibilità gratuitamente apportata". Nello specifico, si legge: "La ripetuta menzione dell'ospedale nei post e nelle stories ha procurato all'ospedale una indubbia visibilità".