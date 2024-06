Chiara Ferragni è rifatta (anche se non sembra): svelati tutti gli interventi estetici

Chiara Ferragni è rifatta? L'influencer che ha costruito la sua carriera sull'aspetto fisico e la moda nel corso degli anni avrebbe fatto ricorso a piccoli interventi estetici. A svelarli con un video è stata Francesca Busi, sui social nota con il nome Youaremylemonade, che su TikTok vanta oltre 600mila follower e su Instagram più di 200mila. Nota per i suoi video "prima e dopo" ha deciso di porre l'attenzione sul volto di Ferragni svelando alcuni ritocchi quasi invisibili perché fatti molto bene.

I ritocchi ai quali si è sottoposta Chiara Ferragni

Il naso di Chiara non sembra aver subito ritocchi, ma confrontando le sue foto da ragazza e quelle di adesso è evidente che la punta abbia un'altra inclinazione. "Quella che risulta cambiata è la punta", spiega Busi. "La punta più alta si può fare con un po' di filler, e poi se vogliamo fare proprio i precisi si può mettere una punta di botox anche alla base del naso, sopra alla bocca, così che quando uno sorride il naso non si muove e rimane su".

Per quanto riguarda le labbra "Chiara ha sicuramente fatto un po' di filler ma quanto basta per renderle leggermente più grandi ma perfette e in armonia con il viso". Gli zigomi anche sono stati ritoccati, adesso sono molto più pieni "potrebbe essere filler o anche biostimolazione fatta ogni sei otto mesi che va a dare un leggero volume al viso". Infine Busi parla anche di botox, per lei Chiara sicuramente ne fa uso: "Quando fa una faccia arrabbiata o stupita si nota come non ci siano rughe d'espressione e questo è proprio l'effetto che deve dare il botox". Per dare maggiore credibilità a quest'ultima parte ha condiviso, nel video, una foto di Chiara di alcuni anni fa in cui si vedono perfettamente le rughe d'espressione sulla fronte. Tutto sommato si tratta di interventi che non hanno stravolto il suo volto e per questo quasi non si notano.

Chi è Francesca Busi

Francesca Busi, 30 anni, è diventata nota sui social all'inizio del 2023: quando ha messo da parte il lavoro da social media manager. "Ero dalla parte opposta della barricata", ha dichiarato in un'intervista. Su Instagram condivide contenuti più privati, compreso i suoi outfit e il racconto dei suoi viaggi di lavoro. Su TikTok, invece, è ormai apprezzata per i suoi rodati format come "Che catzo mi metto", le rubriche sugli eventi mondani, e il "prima e dopo" dei vip, come quello fatto su chiara Ferragni (a lanciarla fu il "prima e dopo" di Demi Moore).