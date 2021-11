Chiara Ferragni lo rimprovera, Fedez si ammutolisce: il video è virale su TikTok

Può apparire paradossale dirlo, ma i momenti più autentici di Fedez e Chiara Ferragni sembrano essere proprio quelli avvenuti nel corso di una diretta su Twitch. Il motivo? Sono siparietti "rubati", fuoriprogramma, sono il bello di una diretta per una coppia che vive la propria vita (almeno quella pubblica) attraverso video, storie social e e serie tv ad hoc (vedi alla voce The Ferragnez su Prime Video), dove tutto è ovviamente pubblicato secondo coscienza.

Dopo il botta e risposta sul sesso circolato in rete nei giorni scorsi, un'altra clip immortalata dagli spettatori della diretta sta diventando virale su TikTok: si tratta di una clip in cui Ferragni rimprovera il marito e lui, rimasto di sasso, si ammutolisce.

Non è chiaro quale sia esattamente la tematica che scatena il botta e risposta della coppia, poiché il video dura appena pochi secondi, ma sembra che Fedez stia sfottendo la moglie poiché non conosce il figlio di Claudio Cecchetto, il fondatore di Radio Deejay. Da parte del rapper, c'è una risata di troppo, almeno secondo l'influencer, che infatti lo fulmina letteralmente. Lui, di tutta risposta, si ammutolisce e abbassa lo sguardo. Siparietto che lascia intendere che Chiara possa essere una persona poco autoironica.

La serie tv The Ferragnez

Intanto per conoscere i retroscena della coppia più seguita d'Italia, è in uscita prossimamente The Ferragnez, una serie tv che racconta i dietro le quinte (si fa per dire...) della vita degli sposini da quaranta milioni di follower. Tra l'amore per i figli Leone e Vittoria, rispettivamente 3 anni e 8 mesi, e il lavoro.