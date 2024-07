"Chiara Ferragni rinuncia al ricorso: si terrà la multa di 1 milione di euro"

Chiara Ferragni rinuncia al ricorso. Oggi i legali dell'influencer depositeranno al Tar del Lazio la rinuncia al ricorso contro l'AGCM sul caso Pandoro anticipato dal Messaggero: l'influencer rinuncerà a chiedere l'annullamento delle sanzioni legate al caso Pandoro, che complessivamente ammontano a circa un milione di euro. A riferirlo è Il Messaggero, che spiega di aver appreso la notizia da fonti interne al team Ferragni.

Ferragni e i suoi legali avevano chiesto di annullare il provvedimento con cui a dicembre 2023 l’Antitrust ha inflitto alle società dell’imprenditrice, Fenice e Tbs crew, una sanzione di oltre 1 milione di euro per la presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro Pink Christmas. L'udienza era fissata per il 17 luglio.

La decisione di rinunciare al ricorso - facendo un passo indietro non di poco conto - arriva dopo un'intesa informale con l'Antitrust, che le eviterà in questo modo un'altra sanzione importante, quella sulle uova di Pasqua, altro caso passato al setaccio. Lo scorso aprile, infatti, l'Antitrust ha aperto una nuova istruttoria nei confronti di Chiara Ferragni e Dolci Preziosi per la vendita delle uova di cioccolato con una "ipotesi similare a quella del caso del pandoro Balocco". Con questa mossa, però, l'imprenditrice digitale eviterà un'altra stangata.

Chiude lo storico negozio di Milano

Tra le conseguenze del pandoro gate non c'è solo la sanzione milionaria. La vicenda ha significato un crollo d'immagine totale per Chiara Ferragni, che oltre a dire addio a collaborazioni con brand importanti adesso è costretta ad abbassare la saracinesca sel suo storico negozio a Milano. Secondo il settimanale Chi, infatti, ad agosto chiuderà uno dei più famosi punti vendita di Chiara Ferragni, quello in via Capelli a Milano. Si tratta del primo store con il suo nome inaugurato nel 2017, a due passi da Piazza Gae Aulenti, esteso su una superficie di 120 metri quadrati. All'epoca il marchio Chiara Ferragni era già presente in oltre 300 punti di vendita nel mondo e sul sito e-commerce.