Ferragnez speciale Sanremo, "tutto programmato": Chiara sbotta con un follower dopo i commenti al trailer

Manca poco all'uscita di The Ferragnez - Sanremo Special, la puntata della serie Prime Video che svelerà finalmente cosa è accaduto tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio sul palco dell'Ariston tra il rapper e Rosa Chemical, lo scorso febbraio. Un gesto che avrebbe fatto infuriare l'imprenditrice digitale e provocato una frattura tra i due.

Nelle settimane a seguire si parlò di crisi insanabile, giornate nere e divorzio, poi tutto rientrò e oggi la coppia sembra più unita che mai. Lo speciale sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 14 febbraio, ma nel frattempo qualche anticipazioni la dà il trailer. Nel video Chiara Ferragni commenta: "Gli avevo chiesto di essere presente solo come uno spettatore, per una volta, e non come performer. Lo sapeva quanto ci tenevo".

Parole che confermano il motivo della lite tra moglie e marito, ma allo stesso tempo risvegliano le voci che parlavano di un teatrino creato a tavolino. "Altrimenti che materiale avevano per l'ultima puntata?" continuano a chiedersi in molti. E qualcuno lo scrive direttamente a Chiara, sotto il post del trailer pubblicato sul suo profilo Instagram. "La conferma che fosse tutto programmato" ha commentato un follower, a cui l'imprenditrice digitale replica piccata: "Guardati l'episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate. Grazie". Il botta e risposta - neanche a dirlo - ha scatenato un dibattito tra utenti. "Quindi usare questa cosa per fare non solo una puntata ma addirittura una puntata 'evento speciale' è soltanto una casualità ? Una mera coincidenza?" chiede qualcuno provocatoriamente, mentre altri dicono la loro: "È una puntata speciale proprio perché non era programmata e ci è voluto tempo per il montaggio. Era previsto un 'banale' dietro le quinte e invece è successo il 'finimondo'". La verità il 14 settembre.

Il trailer pubblicato da Chiara Ferragni