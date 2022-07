Chiara Ferragni risponde all'autore del suo ritratto: la reazione in un video

Alla fine la notizia del ritratto stupefacente di Chiara Ferragni, realizzato interamente a matita in ben 35 ore di lavoro, da Vincenzo Sorce, ha raggiunto la diretta interessata. Da ieri, infatti, il popolo di TikTok si è mobilitato per aiutare l'artista affinché l'imprenditrice digitale venisse a conoscenza della sua opera, omaggio straordinario alla bellezza della 35enne ma anche chiara dimostrazione del talento del suo autore. E così, ecco arrivare la reazione tanto attesa, palesata attraverso un video in cui Chiara si è rivolta direttamente a Sorce.

Chiara Ferragni risponde all'autore del suo ritratto

In un video pubblicato sulla stessa piattaforma cinese su cui Vincenzo Sorce ha sponsorizzato il primo piano da lui realizzato, Chiara Ferragni ha risposto con un video e una breve didascalia che esprimono l'entusiasmo per un omaggio così eccezionale. Con il brano La Dolce Vita cantanto dal marito Fedez, Tanani e Mara Sattei in sottofondo, l'imprenditrice ha mostrato la sua espressione sbalordita davanti al ritratto accompagnato dalla scritta "Ma bravissimo" con un cuore. Una reazione che ha colpito non poco l'artista: "Mi sento male" è stato, infatti, il suo commento a corredo del gesto di Chiara che, adesso, molti si augurano abbia intenzione di congratularsi personalmente con un fan tanto appassionato.

(Di seguito il video di Chiara Ferragni su TikTok)