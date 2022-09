Chiara Ferragni in intimo al balcone: "Buongiorno Roma"

Si trova a Roma per appena 24 ore, ma Chiara Ferragni ha già trovato il modo per far parlare di sé. Affacciata al balcone del suo lussuosissimo albergo di Roma, l'imprenditrice digitale sfoggia l'ultimo completino intimo di cui è testimonial anticipando lo shooting della collezione. Fotografie scattate nella sua stanza dell'hotel, tra una ripresa e l'altra, ma anche immagini seducenti direttamente in terazzo. E l'audacia delle fotografie viene premiata con oltre duecentomila follower, compresa una pioggia di complimenti da parte delle persone più vicine, dalla sorella Valentina alla migliore amica Veronica Ferraro, anch'essa influencer.

Intanto, fuori dalla lussuosa stanza d'albergo, infuria la polemica per l'ultimo aperitivo organizzato da Ferragni nella giornata di ieri. Un aperitivo "non ecologico", a detta dei follower. Sì perché la 35enne ha scelto un passaggio in elicottero su un ghiacciaio in Svizzera per consumare un bicchiere di champagne con l'amica e altra influencer Chiara Biasi e un gruppetto di amici. Una gita organizzata dall'imprenditore Filippo Fiora che, munito di due elicotteri, si sarebbe reso responsabile di un modello di comportamento non sostenibile, insieme all'intero gruppo. Ma per Ferragni è già acqua (o champagne) passato, eccola già radiosa su una delle terrazze più belle di Roma.