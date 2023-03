"Amadeus vuole Chiara Ferragni conduttrice di Sanremo per tutte le serate"

A meno di due mesi dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, il pensiero su come realizzare la prossima che dovrà superare il successo formidabile della precedente starebbe già occupando la vita degli addetti ai lavori. Senza dubbio, tra le scelte vincenti della kermesse da poco conclusa svetta quella i aver convocato Chiara Ferragni come co-conduttrice di due delle cinque serate, raggiunte da un picco di telespettatori ineguagliato nella storia dell'evento televisivo. Considerato il seguito dell'imprenditrice digitale, protagonista insieme a Fedez di uno spazio enorme sui social, Sanremo ha ottenuto una visibilità eccezionale - con un lungo strascico anche nei giorni successivi per le ben note vicende private della coppia - e l'idea di riprovarci ancora sarebbe balenata allo stesso Amadeus, per l'ultima volta direttore artistico e conduttore del Festival.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, Amadeus vorrebbe ancora una volta al suo fianco Chiara Ferragni nella prossima edizione. Ma non più e non solo come una delle diverse donne invitate come protagoniste di ogni serata, bensì come vera e propria conduttrice presente in tutti e cinque gli appuntamenti. Anche per discutere di questa proposta i due si sarebbero trovati a cena insieme a Giovanna Civitillo, moglie del conduttore, ma al momento l'imprenditrice pare più propensa a rifiutare la proposta di colui che ormai è diventato anche un amico. Tuttavia al Festival 2024 manca ancora davvero tanto tempo e tutto può ancora succedere. Per la gioia dei fan di Chiara Ferragni e della Rai che di certo spera un nuovo clamoroso successo.