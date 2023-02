Ferragni a Sanremo in una villa da 15mila euro a settimana: "Chi ha pagato?"

Che Chiara Ferragni e Fedez non avessero trascorso i giorni sanremesi nella stessa abitazione era noto. A riferirlo era stato lo stesso Fedez aggiungendo che la moglie aveva paura potesse fare spoiler e più in generale complicare la situazione. E così il rapper ha soggiornato all'Hotel Globo, mentre Chiara si trovava alla Cipressa, una collina sopra Imperia, in una villa da 700 mq, otto camere, otto bagni, tre cucine, sauna, palestra e un parco da 30 mila metri, con piscina e campo da tennis.

La villa sarebbe di un miliardario russo che solo di recente l'ha messa in vendita ad un costo di 5 milioni di euro. Il prezzo d'affitto sarebbe di 15mila euro a settimana, secondo quanto racconta un broker immobiliare al settimanale Oggi che poi lancia una provocazione (alla quale non dà una risposta): "Chi avrà pagato? Chiara o la Rai?".

In merito al vivere separati Fedez ha dichiarato, il primo giorno di Sanremo: "Ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose".