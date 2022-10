Chiara Ferragni è (già) sul palco dell'Ariston, iniziano le prove di Sanremo 2023

Tutto pronto per Sanremo 2023? Non ancora ma Chiara Ferragni è già sul palco dell'Ariston. L'influencer e imprenditrice digitale, infatti, sarà la conduttrice, insieme ad Amadeus, della prossima edizione del Festival della canzone italiana e, per la prima volta (e con qualche mese di anticipo) ha messo piede su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia pronta ad affrontare la sua nuova avventura televisiva.

Con una felpa oversize di Balenciaga, un paio di bike shorts e una palese emozione sul viso, la Ferragni, si è immortalata davanti e sul palco dell'Ariston condividendo, con i suoi fan, uno dei momenti più importanti della sua carriera, il debutto come presentatrice a Sanremo.

"Sanremo ci vediamo presto", ha scritto Chiara affianco alla carrellata di immagini che la ritraggono sul palcoscenico che la vedrà trasformarsi da influencer a conduttrice e sono subito arrivati innumerevoli commenti di incoraggiamento da parte dei suoi 28 milioni di followers. C'è chi le scrive: "Non vediamo l'ora", chi commenta con un "Adoro" e chi ammette di non aspettare altro che il suo debutto a Sanremo. Se, a oggi, però, non sappiamo ancora come, Chiara Ferragni, affronterà questa nuova sfida professionale, siamo sicuri che, qualsiasi cosa farà, sarà un successo.