Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct: il video della famosa scena dell'interrogatorio

Chiara Ferragni per Halloween ha organizzato una grande festa a cui hanno partecipato amici e parenti tutti rigorosamente travestiti per l'occasione. A catturare l'attenzione però è stata Chiara: non aveva scelto un costume spaventoso e ha puntato tutto sulla sua sensualità. Ferragni infatti si è vestita da Catherine Tramell, che era interpretata da Sharon Stone nel film Basic Instinct. Un personaggio diventato iconico anche per la famosa scena in cui Catherine, ovvero Sharon Stone, seduta su una poltrona nera, vestita con un abito bianco cortissimo, durante un interrogatorio (era accusata di una serie di omicidi) accavalla le gambe e nel farlo mostra di non indossare gli slip.

E proprio quella scena l'imprenditrice ha voluto ricreare e così ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve filmato in cui anche lei, seduta su una poltrona, accavalla le gambe. Ovviamente non si vede nulla in quanto è stato tutto oscurato, ma inevitabilmente è scattata la polemica e di questo Ferragni era consapevole. Qualcuno ha scritto "Sharone Stone aveva un altro stile e non era così evidente (lei era vedo e non vedo) elegante e raffinata... Tu non ti avvicini nemmeno, sei caduta in basso", altri invece hanno sottolineato la bellezza di Chiara: "Io mi sogno da mamma essere così, ecco perché non lo sarò mai… Perché sarà sempre solo un sogno".