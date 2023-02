I Maneskin scatenati alla MFW, la reazione di Chiara Ferragni fa il giro della rete: il video

In prima fila alla sfilata di Gucci con a fianco i Maneskin che si fanno prendere dalla musica e improvvisano un balletto mentre in passerella sfilano i modelli. È quanto accaduto nelle scorse ore alla Milano fashion week. Atteggiamento che l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni non ha gradito.

L'influencer da 28 milioni di followers è stata infatti immortalata con il viso tirato, che mastica nervosamente un chewing gum, mentre Thomas Raggi e Victoria De Angelis si dimenano a ritmo di musica. Dei vicini di posto "troppo rumorosi", a quanto pare.

Il filmato condiviso su Tik Tok ha presto fatto il giro della rete catturando migliaia di visualizzazioni e condivisioni.