Chiara Ferragni: "Andate tutti a fare terapia" ma Lucarelli attacca: "Coi soldi tuoi?"

Che tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue è noto a tutti. Le due, infatti, sembrano viaggiare su due binari diversi, di quelli che non si incrociano mai, neanche per sbaglio. Tra le tante questioni per cui la Lucarelli ha avuto da ridire sul comportamento dell'imprenditrice digitale ce n'è una, tra le più recenti, che riguarda il tema della salute mentale e, nello specifico, il fare terapia.

Selvaggia, infatti, non è riuscita a stare zitta dopo aver visto Chiara Ferragni che, su Instagram, ha invitato tutti ad andare dallo psicologo sia che ci si trovi in un momento "no", sia in un periodo bello della vita. Parole che non sono proprio andate giù alla Lucarelli.

"Per la prima volta nella mia vita sono in anticipo per andare dalla psicologa quindi questo è anche il vostro reminder di occuparvi anche della salute mentale e andare a fare terapia - ha detto Chiara nel suo video - sia che siate in un momento di down ma anche e soprattutto se state bene perché la terapia è qualcosa che fa benissimo a tutti quanti, ci fa conoscere meglio, dovremmo farla tutti quanti quindi, consiglio, andate a fare terapia".

A questo punto è arrivata subito la risposta di Selvaggia Lucarelli che si è rivolta direttamente alla Ferragni, ripostando il suo video: "La terapia che va fatta soprattutto quando si sta bene, certo. E dovremmo farla tutti, coi soldi suoi magari, e poi ci sono i saldi del suo brand, Ok".

Il video successivo all'invito della moglie di Fedez ad andare dallo psicologo, infatti, vedeva Chiara fare pubblicità ai saldi del suo brand.

Selvaggia contro la "finta" beneficenza di Chiara Ferragni

Gli attacchi della Lucarelli sono poi continuati non appena appresa la notizia del cachet di Sanremo che la Ferragni ha deciso di devolvere in beneficenza. "Come avevo ampiamente anticipato la mossa sarebbe stata non rispondere alla finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente - ha scritto Selvaggia per poi continuare -. E ovviamente puntuale come ogni sua mossa mirata a lucidare la reputazione"

"Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci", ha concluso la giornalista.